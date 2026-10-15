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- Шоу-бизнес
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В приталеном жакете и с красной помадой: Элизабет Дебики на мероприятии в Нью-Йорке
Австралийская актриса выбрала для выхода сдержанный серый наряд, дополнив его классическими черными туфлями-лодочками.
Элизабет Дебики посетила встречу с Оливией Колман и Александром Скарсгардом, посвященную фильму «Викер» (Wicker), в культурном центре 92NY в Нью-Йорке.
Перед фотографами актриса предстала в элегантном сером костюме, состоящем из удлиненного двубортного жакета приталенного силуэта с широкими лацканами, черными пуговицами и карманами с клапанами, а также широких брюк. Наряд звезда дополнила черными лакированными туфлями-лодочками на каблуках.
Дебики распустила волосы, слегка закрутив кончики внутрь и заправив передние пряди за уши. Главным ярким акцентом ее аутфита стала красная помада.
Напомним, Элизабет Дебики в леопардовом свитере и кожаных брюках попала в объектив папарацци в Нью-Йорке.