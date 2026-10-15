ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
54
Время на прочтение
1 мин

В приталеном жакете и с красной помадой: Элизабет Дебики на мероприятии в Нью-Йорке

Австралийская актриса выбрала для выхода сдержанный серый наряд, дополнив его классическими черными туфлями-лодочками.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Элизабет Дебики

Элизабет Дебики / © Getty Images

Элизабет Дебики посетила встречу с Оливией Колман и Александром Скарсгардом, посвященную фильму «Викер» (Wicker), в культурном центре 92NY в Нью-Йорке.

Перед фотографами актриса предстала в элегантном сером костюме, состоящем из удлиненного двубортного жакета приталенного силуэта с широкими лацканами, черными пуговицами и карманами с клапанами, а также широких брюк. Наряд звезда дополнила черными лакированными туфлями-лодочками на каблуках.

Элизабет Дебики / © Getty Images

Элизабет Дебики / © Getty Images

Дебики распустила волосы, слегка закрутив кончики внутрь и заправив передние пряди за уши. Главным ярким акцентом ее аутфита стала красная помада.

Напомним, Элизабет Дебики в леопардовом свитере и кожаных брюках попала в объектив папарацци в Нью-Йорке.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie