В продолжении "Секса в большом городе" покажут знаменитое платье Versace за 80 тысяч долларов

В этом наряде героиня пробыла всего несколько минут, но образ стал культовым и самым дорогим из всех нарядов Кэрри Брэдшоу.
Сериал "И просто так…" продолжает удивлять поклонников отсылками к "Сексу в большом городе", ведь в каждом новом эпизоде героини или вспоминают моменты из оригинального шоу, или Сара Джессика Паркер появляется в вещах из него.
И, похоже, в очередной серии сериала мы опять сможем полюбоваться знаменитым платьем от Versace, которое героиня сериала надевала в предпоследней серии "Секса в большом городе". Момент, когда Кэрри показывает этот наряд своей новой подруге Симе, был в небольшом тизере серии.
Стоимость платья - почти 80 тысяч долларов, поэтому смело можно сказать, что за всю историю сериала оно стало самой дорогой вещью, которую Кэрри Брэдшоу надевала.
Наряд был выполнен в пепельно-голубых, золотых и серых оттенках. Юбка была огромной и с необычной круглой аппликацией, а также с плиссировкой. Сценарист сериала Майкл Патрик Кинг рассказывал, что не представлял, как Кэрри должна была привезти этот наряд в Париж из Нью-Йорка, но Патриция Филд стояла на своем: "В конце концов, это же Versace".
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