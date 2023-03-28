В прокат выйдет украинский мистический триллер "Эгрегор" с Еленой Лавренюк в главной роли

В украинский прокат, 20 апреля, выйдет долгожданный украинский мистический триллер "Эгрегор".

Это украинская история о спасении мира от еще большей катастрофы. Фильм о нью-йоркском детективе, который получил зашифрованное послание и авиабилет в Киев от профессора, с которым долго не общался. Впоследствии выясняется, что профессор совершил самоубийство, а на его дочь охотятся неизвестные. Всю ленту зритель наблюдает за тем, сможет ли детектив спасти мир от катастрофы и встретиться лицом к лицу с величайшим секретом его собственной жизни.

Мы все, как и главный герой, имеем общее стремление – победа. И объединяемся, чтобы добиться этого, чтобы найти пути и побороть страх. Стремление к победе — это энергетическое поле, которое сейчас управляет всеми украинцами. Все, что происходит в стране, это и есть сплошной Эгрегор, который может быть со знаком "+" и со знаком "-". То есть с положительной и отрицательной энергетикой.

Как в настоящем, так и в фильме "Эгрегор", который был снят еще до начала полномасштабного вторжения, в центре внимания — Украина. Именно он является барьером и защитой всего цивилизованного мира. Авторы киноленты не ожидали, что она в определенной степени предусмотрет драматические события, которые сейчас проживает наша страна.

Режиссером фильма стал Станислав Капралов. Актерский состав – интернациональный. В картине снялись американский актер Омри Роуз, известный своим участием в фильмах "Смирение" (2018) и "Лига справедливости" (2017). Украинская актриса театра и кино Елена Лавренюк – исполнительница главных ролей в фильмах "Dzidzio контрабас" и "Кофе с кардамоном". Валерия Караман – партнер Виллема Дефо и Роберта Паттинсона в фильме "Маяк" (2019). Анджей Зелинский известен своими ролями в сериале "Ватага", производстве HBO и фильме "Пианист" (2002) Романа Полянского.

Также зритель увидит звезду польского кинематографа Даниэля Ольбрихского, любимого актера известных режиссеров Анджея Вайды, Кшиштофа Занусси и Ежи Гоффмана. Он снялся в известных исторических монументальных лентах и получил множество наград за свой труд. Даниэль продолжает сниматься (в возрасте 76 лет) и удивляет своей способностью перевоплощаться в съемочную площадку.

Съемки проекта проходили в несколько этапов в разных уголках мира – в Украине (Киев и Львов), Польше (Варшава) и США (Нью-Йорк). К участию привлечены международная команда: полупродюсеры с польской стороны Bow and Axe Entertainment и американская компания FishCorb.

"Еще на этапе идеи мы знали, что будем снимать фильм во Львове. История этого города, его дух – все соответствует украинской мистической составляющей, которая является главной в ленте. Кроме того, это мой родной город, который скрывает много неразведанных тайн", – Комментирует генеральный продюсер фильма Сергей Лавренюк.

В ленте зритель увидит много экшнсцен, подготовка к которым часто продолжалась больше месяца, требуя от актеров постоянных репетиций. Также одним из вызовов для команды были ночные съемки, ведь большинство событий фильма происходит именно ночью.

"Я надеюсь, зрителям понравится распутывать эту загадку, а их сердца будут биться в унисон с событиями фильма. Героям придется столкнуться с большими трудностями, поэтому надеюсь, что аудитория испытает и проникнется их эмоциями", – сказал Омри Роуз.

Украинский триллер "Эгрегор" создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Польскому Институту Кино. В 2021 году "Эгрегор" стал фильмом-закрытием фестиваля "Молодость".

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