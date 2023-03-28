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В прокат выйдет украинский мистический триллер "Эгрегор" с Еленой Лавренюк в главной роли

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
234
Время на прочтение
3 мин
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В прокат выйдет украинский мистический триллер "Эгрегор" с Еленой Лавренюк в главной роли

Съемки фильма проходили в Украине, Польше и США.

В украинский прокат, 20 апреля, выйдет долгожданный украинский мистический триллер "Эгрегор".

Это украинская история о спасении мира от еще большей катастрофы. Фильм о нью-йоркском детективе, который получил зашифрованное послание и авиабилет в Киев от профессора, с которым долго не общался. Впоследствии выясняется, что профессор совершил самоубийство, а на его дочь охотятся неизвестные. Всю ленту зритель наблюдает за тем, сможет ли детектив спасти мир от катастрофы и встретиться лицом к лицу с величайшим секретом его собственной жизни.

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Мы все, как и главный герой, имеем общее стремление – победа. И объединяемся, чтобы добиться этого, чтобы найти пути и побороть страх. Стремление к победе — это энергетическое поле, которое сейчас управляет всеми украинцами. Все, что происходит в стране, это и есть сплошной Эгрегор, который может быть со знаком "+" и со знаком "-". То есть с положительной и отрицательной энергетикой.

Как в настоящем, так и в фильме "Эгрегор", который был снят еще до начала полномасштабного вторжения, в центре внимания — Украина. Именно он является барьером и защитой всего цивилизованного мира. Авторы киноленты не ожидали, что она в определенной степени предусмотрет драматические события, которые сейчас проживает наша страна.

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Режиссером фильма стал Станислав Капралов. Актерский состав – интернациональный. В картине снялись американский актер Омри Роуз, известный своим участием в фильмах "Смирение" (2018) и "Лига справедливости" (2017). Украинская актриса театра и кино Елена Лавренюк – исполнительница главных ролей в фильмах "Dzidzio контрабас" и "Кофе с кардамоном". Валерия Караман – партнер Виллема Дефо и Роберта Паттинсона в фильме "Маяк" (2019). Анджей Зелинский известен своими ролями в сериале "Ватага", производстве HBO и фильме "Пианист" (2002) Романа Полянского.

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Также зритель увидит звезду польского кинематографа Даниэля Ольбрихского, любимого актера известных режиссеров Анджея Вайды, Кшиштофа Занусси и Ежи Гоффмана. Он снялся в известных исторических монументальных лентах и получил множество наград за свой труд. Даниэль продолжает сниматься (в возрасте 76 лет) и удивляет своей способностью перевоплощаться в съемочную площадку.

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Съемки проекта проходили в несколько этапов в разных уголках мира – в Украине (Киев и Львов), Польше (Варшава) и США (Нью-Йорк). К участию привлечены международная команда: полупродюсеры с польской стороны Bow and Axe Entertainment и американская компания FishCorb.

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"Еще на этапе идеи мы знали, что будем снимать фильм во Львове. История этого города, его дух – все соответствует украинской мистической составляющей, которая является главной в ленте. Кроме того, это мой родной город, который скрывает много неразведанных тайн", – Комментирует генеральный продюсер фильма Сергей Лавренюк.

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В ленте зритель увидит много экшнсцен, подготовка к которым часто продолжалась больше месяца, требуя от актеров постоянных репетиций. Также одним из вызовов для команды были ночные съемки, ведь большинство событий фильма происходит именно ночью.

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"Я надеюсь, зрителям понравится распутывать эту загадку, а их сердца будут биться в унисон с событиями фильма. Героям придется столкнуться с большими трудностями, поэтому надеюсь, что аудитория испытает и проникнется их эмоциями", – сказал Омри Роуз.

Украинский триллер "Эгрегор" создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Польскому Институту Кино. В 2021 году "Эгрегор" стал фильмом-закрытием фестиваля "Молодость".

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Дата публикации
Просмотры
234
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