В простом классическом наряде: Памела Андерсон на презентации фильма в Канаде

Актриса выбрала очень лаконичный наряд для своего выхода на публику.

Памела Андерсон продолжает участие в промо-кампании нового фильма со своим участием "Последняя танцовщица". В этот раз она посетила свою родину Канаду. Презентация состоялась в кинотеатре Fifth Avenue Cinemas в Ванкувере, 17 января.

Памела была одета в тот день в элегантный и женственный наряд, который включал классические брюки, белую рубашку, а также серый вязаный свитер. Украшений на Памеле не было, волосы она просто распустила, а от макияжа традиционно отказалась.

Снимок сделан на улице, а Андерсон позировала возле постера фильма, на котором изображена сама же она.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Напомним, что фильм "Последняя танцовщица" в мировой прокат выходит в январе. Роль в этой картине стала для Андерсон большим возвращение на экраны после перерыва. Она играет танцовщицу, которая на протяжении 30 лет выступала в казино Лас-Вегаса, но внезапно для нее шоу закрывают из-за низких продаж билетов. Памела и ее коллеги носили особые костюмы на съемках "Последняя танцовщица", поскольку они были винтажными и созданными дизайнерами Бобом Маки и Питом Менефи.

"Последняя танцовщица" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

"Последняя танцовщица" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

"Последняя танцовщица" / фото: скриншот THE LAST SHOWGIRL Official Trailer

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