ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
94
Время на прочтение
1 мин

В простом, но очень красивом ансамбле: Хилари Дафф сияла в украинском бренде на красной дорожке

Украинские бренды продолжат покорять мировые красные дорожки.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Хилари Дафф

Хилари Дафф / © Associated Press

Актриса Хилари Дафф посетила мероприятие Time100 Gala и ошеломила своей красотой, а также великолепным нарядом оттенка сливочного масла. Она выбрала ансамбль от украинского бренда Anna October из коллекции весна-лето 2026.

Наряд состоял из легкого платья на тонких бретельках с боди и едва прозрачной юбкой, которую также украшала вышивка бисером в виде кругов. Дополнял наряд прозрачный кейп в тон наряда, у которого также был небольшой шлейф и складки в верхней части.

Образ Галари дополнила ярким макияжем в коричневой гамме, серьгами с камнями и прической с собранными волосами.

Напомним, что в простом, но несомненно интересном крое платья Хилари Дафф посетила ранее вручение премии The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards в Беверли-Хиллз. Ее черно-белое платье было от бренда Victoria Beckham.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
94
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie