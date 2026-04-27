В простом, но очень красивом ансамбле: Хилари Дафф сияла в украинском бренде на красной дорожке

Хилари Дафф / © Associated Press

Актриса Хилари Дафф посетила мероприятие Time100 Gala и ошеломила своей красотой, а также великолепным нарядом оттенка сливочного масла. Она выбрала ансамбль от украинского бренда Anna October из коллекции весна-лето 2026.

Наряд состоял из легкого платья на тонких бретельках с боди и едва прозрачной юбкой, которую также украшала вышивка бисером в виде кругов. Дополнял наряд прозрачный кейп в тон наряда, у которого также был небольшой шлейф и складки в верхней части.

Хилари Дафф / © Associated Press

Образ Галари дополнила ярким макияжем в коричневой гамме, серьгами с камнями и прической с собранными волосами.

Напомним, что в простом, но несомненно интересном крое платья Хилари Дафф посетила ранее вручение премии The Daily Front Row Fashion Los Angeles Awards в Беверли-Хиллз. Ее черно-белое платье было от бренда Victoria Beckham.