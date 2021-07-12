В простом, но удобном образе: Стелла Маккартни посетила с детьми и мужем футбольный матч

В простом, но удобном образе: Стелла Маккартни посетила с детьми и мужем футбольный матч

Они болели за команду своей страны.

11 июля на стадионе "Уэмбли" состоялся финальный футбольный матч Евро-2020, на котором сразились сборные Италии и Англии. Спортивное мероприятие посетило много болельщиков и звезд, среди которых были замечены герцоги Кембриджские с сыном и дизайнер Стелла Маккартни, которая тоже пришла на стадион с детьми и мужем Аласдхайром Уиллисом.

Надела знаменитость удобный белый комбинезон, который сочетала с кроссовками и футболкой. Через плечо у Маккартни висела маленькая красная сумка на золотистой цепочке. На лице дизайнер сделала макияж в коричневой гамме, а волосы уложила в небрежную прическу.

Стелла Маккартни / Getty Images

На матче Англия не победила, но запомнилась помимо яркой игры еще и эмоциями герцогини Кембриджской. Фотографы запечатлели ее эмоции после финального свистка арбитра. Кэтрин закрыла лицо руками и была опечалена результатом. Однако позже принц Уильям написал в Twitter слова поддержки и благодарности сборной Англии, а также поздравил итальянцев с победой.

Кейт на стадионе Уэмбли / Getty Images

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