В простом платье и с уникальной сумкой: Синтия Эриво вышла на красную дорожку

Синтия Эриво / © Associated Press

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38-летняя Синтия Эриво - главная звезда нашумевшего мюзикла "Wicked: Чародейка", вышла на красную дорожку.

На Синтии в тот день было лаконичное черное платье от Модного дома Dior из коллекции весна-лето 2025. Это был наряд классического дизайна для этого бренда, поскольку платье украшали: одна бретелька, пуговицы и ремень с пряжкой.

Синтия Эриво / © Associated Press

Образ Синтия дополнила украшениями от ювелирного бренда Tiffany & Co., гламурными туфлями от Christian Louboutin, а также очень креативной сумкой от Dior Lady Art Bag.

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Эта сумка примечательна тем, что всегда ассоциировалась с принцессой Дианой. Сумка попала впервые к принцессе в качестве подарка. В сентябре 1995 года на открытии ретроспективы Поля Сезанна в Большом дворце в Париже первая леди Франции подарила ей сумку Dior, официальный запуск которой еще не состоялся и которая тогда называлась Chouchou. Во время официального визита в Аргентину в ноябре того же года принцесса появилась с этой сумкой на трапе самолета в Буэнос-Айресе. Тот момент был увековечен в ставшей культовой фотографии, сразу же разлетевшейся по всему миру.

Принцесса Диана с классической сумкой Dior в руке / © Getty Images

Эта сумка быстро превратилась в один из любимых аксессуаров леди Дианы, который сопровождал ее во время многих появлений на публике. Она даже заказала темно-синюю версию, под цвет своих глаз. В результате аксессуар стал ассоциироваться с леди Дианой, и в конечном итоге бренд назвал сумку в ее честь - леди Диор.

Dior Lady Art Bag - это проект бренда, в котором избранные художники переосмысливают культовый дизайн Дома. Сумка Синтии была декорирована американской художницей Микалейн Томас.