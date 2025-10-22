- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 1 мин
В простом платье по фигуре: редкое появление Умы Турман на публике привлекло внимание
Лаконичный нарял актрисы сделал ее одной из самых стильных гостей мероприятия.
55-летняя актриса Ума Турман посетила ежегодный гала-вечер Room to Grow в Нью-Йорке. Ее появление привлекло внимание, поскольку Ума — в последние годы не частая гостья на светских мероприятиях.
Актриса оделась лаконично, но выглядела красиво. Турман выбрала прямое платье по фигуре из денима, у которого были короткие рукава и квадратное декольте.
Этот наряд она дополнила простой и немного небрежной прической, а также парой оригинальных серег в виде колец из жемчуга. Платье актрисы было разработано студией GAP Studio.
Пока Ума ведет размереную жизнь, ее дочь Майя Хоук уверено покоряет Голливуд. 27-летняя девушка активно снимается в кино и сериалах, а также сотрудничает с разными брендами. Недавно Майя посетила показ бренда Prada.