В простой рубашке и штанах с карманами: королева Испании Летиция прилетела в Колумбию

В первый день своего пребывания в стране она появилась перед камерами в простом и непринужденном наряде.

Королева Испании Летиция прилетела в Колумбию в рамках своего трехдневного тура. Первый образ, который продемонстрировала королева, был тот, в котором она сошла с самолета и встретилась с первой леди страны Вероникой Алькосер.

Королева Испании Летиция / Фото: Getty Images

На Летиции была простая белая рубашка с подвернутыми рукавами и удобные бежевые штаны с карманами, которые она сочетала с коричневыми ботинками.

Волосы Ее Величество просто распустила, сделал легкий макияж, надела несколько простых украшений. Также на ней была красная жилетка с флагами Испании и Евросоюза.

Первая леди Колумбия Вероника Алькосер и королева Испании Летиция / Фото: Getty Images

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