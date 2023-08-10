В простой серой футболке и джинсах: актер Ричард Гир появился на забастовке в Нью-Йорке

Известный актер решил поддержать коллег и своим присутствием привлечь еще больше внимания к проблеме.

В Америке продолжается историческая забастовка работников киноиндустрии - люди выходят на улицы в Калифорнии и Нью-Йорке. Среди тех, кто решил поддержать коллег по цеху было много известных личностей, но также под прицел фотографов попал и обладатель множества кинопремий - 73-летний Ричард Гир.

9 августа актера заметили с плакатом в руках на улице в Нью-Йорке возле Netflix и Warner Bros. Он присоединился к страйку на 100-й день.

Актер-миллионер ничем не отличался от других прохожих и участников акции, поскольку был одет в простую серую футболку, джинсы и кроссовки. На лице у Гира были солнцезащитные очки.

Ричард Гир / Фото: Getty Images

Появление Гира на забастовке вызвало большой интерес публики, его сразу окружили поклонники и журналисты.

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