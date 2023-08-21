В простой водолазке и джинсах: Николь Кидман посетила футбольный матч в Майями

В минувшие выходные футбольный клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами", контракт с которым этим летом подписал известный фитболист Лионель Месси, одержал победу против футбольного клуба "Нэшвилл" в финале Кубка Лиг, впервые в своей истории завоевав чемпионский титул.

Поддержать экс-футболиста пришла его семья - жена Виктория и двое детей - 18-летний сын Круз и 12-летняя дочь Харпер. Их сфотографировали на трибунах во время футбола.

Но Бекхэмы были не единственные звезды на стадионе, поскольку клубом "Нэшвилл" частично владеет актриса Риз Уизерспун. Во время открытия футбольного матча она вынесла на стадион мяч, а затем поднялась на трибуны, чтобы наблюдать за игрой.

Риз Уизерспун / Фото: Getty Images

Компанию актрисе составила ее коллега и подруга Николь Кидман. Николь запостила в Instagram совместное фото с Риз и подписала его: Отличная ночь с моей девушкой. На звезде была черная однотонная водолазка и простые джинсы.

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