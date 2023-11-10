В простых джинсах и с немытыми волосами: Блейк Лайвли сфотографировали на прогулке

36-летняя актриса попала в объективы уличных фотографов во время прогулки по Нью-Йорку.

Блейк Лайвли была в синих прямых джинсах, синем свитере с высокой горловиной, клетчатом коротком пальто с поясом на талии и с джинсовой сумкой от Chanel, а обута в коричневые ботинки на шнуровке.

У Лайвли были распущены и, кажется, не помыты волосы, макияжа на лице тоже было не видно, актриса надела наушники и не обращала внимания на папарацци.

Как видите, в обычной жизни Блейк Лайвли ничем не отличается от других женщин ее возраста. Не исключено, что не все прохожие узнали в ней звезду.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Напомним, сейчас Блейк работает над романтической драмой "Все заканчивается на нас", в которой она сыграет главную роль. Ей отлично удается совмещать роль матери четырех дочерей с работой на съемочной площадке.

В прошлый раз Блейк в джинсах клеш и длинном пальто была запечатлена на прогулке с мужем Райаном Рейнольдсом.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Фото: Getty Images

Читайте также: