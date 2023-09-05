В простых нарядах и солнцезащитных очках: Стивена Спилберга подловили папарацци с женой в Италии

Оскароносный режиссер просто прогуливался с женой по улице держась за руки.

В этом году очень многие звезды решили провести каникулы в Италии, ведь ранее в этой живописной стране была замечене суперзвезда Дженнифер Лопес, Леонардо Ди Каприо и украинская модель Алина Байкова. Теперь же под прицел папарацци попал культовый режиссер Стивен Спилберг.

76-летний режиссер прогуливался с женой Кейт Кэпшоу по Портофино. На создателе фильмов "Индиана Джонс" и "Челюсти" бли светлые широкие джинсовые штаны, которые он немного подвернул снизу, оранжевая футболка-поло и светлая кепка. Также он надел солнцезащитные очки, а вторые для зрения у него висели на футболке.

Супруга режиссера выбрала полосатую голубую футболку, джинсы молочного цвета и кроссовки. Также на ней была соломенная шляпа с широкими полями и солнцезащитные очки.

Стивен Спилберг и Кейт Кэпшоу / Фото: Getty Images

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