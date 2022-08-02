В прозрачном аутфите и в объятиях бойфренда: Барбара Палвин пришла посмотреть фильм с участием Брэда Питта

Главную роль в фильме сыграл 58-летний Брэд Питт, он появился на красной дорожке в мятом ярко-зеленом костюме. Кроме Питта, который снова всех удивил своим нетривиальным образом, на дорожке появилась экс-модель Victoria's Secret Барбара Палвин и ее бойфренд, актер Дилан Спраус, с которым они состоят в отношениях уже четыре года.

Барбара Палвин / Фото: Getty Images

Пара блистала в одинаковых черно-белых нарядах на премьере, которая состоялась в понедельник в театре Regency Village в Лос-Анджелесе .

28-летняя Барбара надела кружевной черный укороченный топ без рукавов и такую же макси-юбку с высоким разрезом спереди. Обута модель была в высокие белые сапоги на каблуках, а в руках держала маленькую серебристую сумку. Волосы модели были распущены, а на лице был очень естественный макияж, подчеркивающий естественную красоту девушки.

Барбара Палвин / Фото: Getty Images

Дилан вышел на красную дорожку в слегка расстегнутой белой классической рубашке без галстука и черном костюме, к которому подобрал черные лаковые туфли. В ухе у парня сверкала одна серьга, также он сделал стильную прическу.

Спраус и Палвин впервые встретились в 2017 году на вечеринке в Нью-Йорке, после чего Барбара подписалась на парня в Instagram. Он написал ей сообщение: "Эй, я не знаю, надолго ли ты в Нью-Йорке, но мы должны потусить, если хочешь. Вот мой номер", - рассказал однажды Дилан в интервью W Magazine. А Барбара не писала ему в течение шести месяцев.

Официально они начали встречаться в июне 2018 года, модель прилетела к парню в Китай, где он был на съемках фильма.

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