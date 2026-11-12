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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

В прозрачном белье, чулках и с пышным декольте: модель устроила смелую фотосессию на кровати

Джессика Гейл продемонстрировала свою красивую фигуру в соблазнительном бельевом комплекте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — порадовала подписчиков в Instagram новыми пикантными фотографиями, на которых она запечатлена в откровенном образе.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Красавица устроила смелый фотосет в гостиничном номере, где позировала на большой кровати с белым постельным бельем.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

На Джессике был черный комплект прозрачного нижнего белья, состоящий из бюстгальтера с глубоким декольте, подчеркивавшим ее пышную грудь, и трусиков с тонкими ремешками.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Лук модель дополнила черным поясом для чулков с тонкими ремешками и металлическими застежками, черными капроновыми чулками и черным полупрозрачным пеньюаром.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Гейл уложила волосы объемными локонами, которые ниспадали на плечи и грудь, и нанесла макияж с красной помадой.

Напомним, Джессика Гейл в мюлях и леопардовом мини-платье с кружевом позировала у Лувра.

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