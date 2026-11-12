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- Шоу-бизнес
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В прозрачном белье, чулках и с пышным декольте: модель устроила смелую фотосессию на кровати
Джессика Гейл продемонстрировала свою красивую фигуру в соблазнительном бельевом комплекте.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — порадовала подписчиков в Instagram новыми пикантными фотографиями, на которых она запечатлена в откровенном образе.
Красавица устроила смелый фотосет в гостиничном номере, где позировала на большой кровати с белым постельным бельем.
На Джессике был черный комплект прозрачного нижнего белья, состоящий из бюстгальтера с глубоким декольте, подчеркивавшим ее пышную грудь, и трусиков с тонкими ремешками.
Лук модель дополнила черным поясом для чулков с тонкими ремешками и металлическими застежками, черными капроновыми чулками и черным полупрозрачным пеньюаром.
Гейл уложила волосы объемными локонами, которые ниспадали на плечи и грудь, и нанесла макияж с красной помадой.
Напомним, Джессика Гейл в мюлях и леопардовом мини-платье с кружевом позировала у Лувра.