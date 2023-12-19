В прозрачном белье и чулках: британская телезвезда продемонстрировала сексуальный аутфит

Британская телезвезда Хлоя Ферри опубликовала в Instagram новое горячее фото, на котором она похвасталась пикантной обновкой.

Хлоя появилась в соблазнительном черном кружевном прозрачном белье и черных чулках с подтяжками. Красавица выглядела стройно и сексуально. Она имеет подтянутое тело и пышное декольте.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Образ Ферри дополнила объемной укладкой с локонами, легким макияжем и кольцами.

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри в голубом купальнике похвасталась упругими ягодицами и татуировкой на них.

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