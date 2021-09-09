В прозрачном белье и перчатках: участница "Холостяка-11" в откровенных лугах снялась в фотосессии

Джессика Чеги появилась в фотосъемке в пикантных аутфитах.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги — снялась в откровенной фотосессии и показала, как это было, в Instagram.
Девушка предстала перед камерой в сексуальных образах. Она обольстительно позировала в бирюзовом прозрачном белье с кружевами.
Продемонстрировала стройную фигуру Чеги в черном топе-бра и колготках в горошек. Лук она дополнила черными перчатками. А также она появлялась лишь в самом черном жакете.
"Эта съемка открыла меня по-новому. Такие фотосессии помогают лучше раскрыть женственность, сохранить личные качества, подчеркнуть красоту линий тела, повысить самооценку...", — призналась Джессика.
Ранее красавица похвасталась летним аутфитом. Джесс вышла на прогулку в белом атласном мини-платье в бельевом стиле с обнаженной спиной. К ней она подобрала зеленую сумочку на золотой цепи.
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