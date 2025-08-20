- Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 1 мин
В прозрачном белье и цветочном венке: Холли Берри поплавала на надувной утке
Актриса показала, как проводит свой отпуск на Бора-Бора.
Холли Берри недавно, 14 августа, исполнилось 59 лет. Отпраздновать день рождения она отправилась на экзотический остров Французской Полинезии в южной части Тихого океана — Бора-Бора, куда поехала вместе со своим возлюбленным — музыкантом Ван Хантом.
В Instagram она опубликовала снимки, сделанные в один пасмурный день во время отпуска. Актриса решила порелаксировать в бассейне. Плавала она на надувном желтом утенке.
Одета Холли была в красное прозрачное белье с кружевом и на тонких бретельках. Голову она украсила цветочным венком.
«Используем пасмурный день по максимуму!» — подписала фото актриса.
