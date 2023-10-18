В прозрачном белье с цветочными аппликациями: модель похвасталась стройной фигурой и сверкнула сосками

Арабелла Чи обожает демонстрировать свои формы в пикантных луках.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – поделилась в Instagram горячим видео.
На нем блондинка появилась в белом прозрачном белье с цветочными розовыми аппликациями, которое состояло из бюстгальтера, трусов и пояса для подтяжек.
Арабелла соблазнительно позировала перед фотокамерой, демонстрируя стройную и сексуальную фигуру.
"Ваш любимый сон или ваш худший кошмар", – подписала видео Чи.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи в прозрачном кружевном платье похвасталась сексуальными ягодицами.
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