В прозрачном белом платье: Дуа Липу сфотографировали на свадьбе дизайнера Симона Порта Жакмюса

В субботу, 27 августа, основатель и креативный директор бренда Jacquemus Симон Порт Жакмюс отпраздновал свадьбу со своим возлюбленным - владельцем рекламного агентства Yoann et Marco Марко Маэстри. Церемония бракосочетания состоялась в очаровательной локации - Шарлевале, Франция.

Симон Порт Жакмюс и Марко Маэстри / Фото: Getty Images

Одной из гостей на этом мероприятии стала муза и близкая подруга дизайнера - британская певица Дуа Липа. Девушка появилась на мероприятии в оригинальном белоснежном творении от Jacquemus из коллекции Le Papier осень-зима 2022-2023.

Платье было полностью прозрачным, имело открытую спину и квадратное декольте. Украшала наряд аппликация в виде цветов, а сам образ дополнили крупные белые серьги, легкий макияж и черкая сумка с витой ручкой.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

Волосы Дуа распустила, а под платье надела белое белье.

Дуа Липа / Фото: Getty Images

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