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В прозрачном бикини: Тина Кунаки сверкнула ягодицами в неожиданной съемке под водой

В прозрачном бикини: Тина Кунаки сверкнула ягодицами в неожиданной съемке под водой

Фото: Instagram Тины Кунаки

Модель снялась в рекламе обуви.

27-летняя французская модель и бывшая жена актера Венсана Касселя – Тина Кунаки – появилась в новой промокампании бренда обуви Amina Muaddi, которая получилась яркой и достаточно экстравагантной.

Тина позировала в босоножках с фирменными для бренда каблуками-рюмками в самых неожиданных местах: на бортике бассейна, на надувном матрасе и даже под водой. Но самым пикантным стал кадр, на котором модель запечатлена загорающей в прозрачном бикини.

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А в небольшом рекламной видео Кунаки в бикини и босоножках нырнула в воду.

Напомним, ранее Тина Кунаки блистала на Неделе моды в Париже. Она побывала на шоу Valentino во время показа коллекции сезона весна-лето 2024, куда приехала в сером длинном пальто, под которым был брючный костюм в тон. 

Тина Кунаки / © Getty Images
Тина Кунаки / Фото: Getty Images

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