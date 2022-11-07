В прозрачном боди и без бюстгальтера: Кендалл Дженнер в экстравагантном луке вышла в свет

Кендалл Дженнер посетила ежегодный гала-концерт фестиваля искусств и кинематографа LACMA Art+Film Gala. В этом году вечер был посвящен корейскому режиссеру "Решение пойти" Пак Чан Уку и художнице Хелен Пашгян.

Модель выбрала для ивента экстравагантный образ от французско-турецкого дизайнера Burc Akyo. Он состоял из длинной юбки цвета металлик и прозрачного боди с длинными рукавами. Грудь без бюстгальтера прикрывали две черные полоски. А на животе были две странные черные липучки.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Волосы Кендалл были уложены в легкие локоны, а в макияже акцент сделан на шоколадной помаде. Бордовый маникюр завершил аутфит Дженнер.

На гала-концерте блистала также сестра модели – Ким Кардашьян. Звезда реалити продемонстрировала эффектный лук в черном резиновом платье со шлейфом от Balenciaga, которое идеально подчеркнуло ее сексуальную фигуру. Образ она дополнила кожаными перчатками и остроносыми черными туфлями.

Кендалл Дженнер и Ким Кардашян / Фото: Associated Press

Единственным минусом наряда Ким была его горловина. Она так сильно сжала ее шею, что кожа собралась в складки, создав эффект дряблости.

Ким Кардашян / Фото: Associated Press

Ким Кардашян / Фото: Associated Press

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