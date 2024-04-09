В прозрачном боди и блестящем бюстгальтере: американская певица на церемонии в Техасе

Карли Пирс сверкнула бельем на красной дорожке.
Американская кантри-певица Карли Пирс посетила церемонию награждения премии CMT Music Awards в Техасе.
Для такого события она выбрала стильный и соблазнительный образ. На ней было черное прозрачное боди, под которым был серебряно-черный бюстгальтер, и классические черные брюки с высокой посадкой и стрелками.
Обута Карли была в черные босоножки на платформе и каблуках, украшенные стразами. Она сделала красивую укладку с легкими локонами, макияж смоки-айс, на шее было ожерелье с камнями, а на руках – кольца.
Пирс получила награду за совместное с Крисом Стэплтоном видео на песню We Don't Fight Anymore.
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