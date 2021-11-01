В прозрачном боди и корсете с камнями: украинская певица в сексуальных луках представила новый сингл

AIDA в фотосете к песне продемонстрировала эффектные образы.

Украинская поп-исполнительница AIDA представила новый трек под романтическим названием Je T'aime J'adore в двух версиях — украиноязычной и англоязычной. На эту песню сняли mood video, в которое вошли кадры бэкстейджа с фотосессии авторства Сони Плакидюк.

Певица AIDA/Прессслужба

В ней AIDA предстала в неожиданных для себя смелых образах: в тренче, одетом на белье, в прозрачном боди, прозрачной водолазке с корсетом, украшенном камнями, и яркой мини-юбке.

Певица AIDA/Прессслужба

Певица AIDA/Прессслужба

Певица AIDA/Прессслужба

"Я много лет работала в одном музыкальном стиле, в одних и тех же образах – красивой скромной девочки в красивом платье. Но внутренне я всегда чувствовала, что нуждаюсь в чем-то другом. Поэтому я решила кардинально все поменять. Сегодня вы видите новый внешний вид, а уже совсем скоро вы услышите меня новую, ведь в будущем альбоме AIDA зазвучит совсем по-другому", - отметила артистка.

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