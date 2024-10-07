В прозрачном боди и юбке цвета бургунди: британская актриса продемонстрировала эффектный аутфит

Элла Хант в наряде трендового оттенка попала под прицел папарацци.

Британская актриса Элла Хант продемонстрировала на улицах Нью-Йорка эффектный и соблазнительный аутфит в трендовом цвете бургунди.

Она была одета в прозрачное боди с высокой горловиной, под которым на ней был черный бюстгальтер, и атласную юбку макси с драпировкой.

Элла Хант / Фото: Getty Images

Лук Хант дополнила вишневой сумкой с золотистой ручкой-цепочкой и босоножками на шпильках.

Хант идеально завершила лук прической с локонами, макияжем с персиковыми румянами и серьгами-кольцами.

Напомним, Элла Хант посетила церемонию награждения премии BAFTA Film Awards в Лондоне в полупрозрачном вязаном золотистом платье макси с высокой горловиной от Tom Ford.

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