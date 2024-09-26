В прозрачном боди и юбке: итальянская актриса блеснула обнаженной грудью на Неделе моды в Париже

Звездные красотки подхватили тренд приходить на инвенты в прозрачных нарядах и без белья.

Итальянская актриса Алиса Пагани поддержала тренд откровенных луков и появилась на показе коллекции весна/лето 2025 года бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Парижской недели моды, в смелом наряде.

Она была одета в бледно-голубое боди из органзы, сквозь которое она блеснула обнаженной грудью, ведь была без бюстгальтера. На ней также была прозрачная юбка гранатового оттенка с черным кожаным ремешком.

Алиса Пагани / Фото: Getty Images

Аутфит Алиса дополнила лакированными босоножками на шпильках, а также массивными украшениями.

Напомним, на показ в откровенном образе также пришла звезда сериала "Эмили в Париже" – Филиппин Леруа-Болье. Перед фотографами 61-летняя актриса предстала в прозрачном синем платье до колен и без бюстгальтера.

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