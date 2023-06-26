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В прозрачном боди: Кристина Агилера в эпатажном луке вышла на сцену

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
982
Время на прочтение
1 мин
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В прозрачном боди: Кристина Агилера в эпатажном луке вышла на сцену

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Певица Кристина Агилера выступила на концерте Pride Island в Нью-Йорке.

42-летняя певица продемонстрировала свои впечатляющие изгибы в облегающем боди, исполнив несколько своих хитов на сцене. Концерта Pride состоялся в воскресенье вечером в Бруклине.

Кристина Агилера / © Getty Images
Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Боди, в котором певица вышла на сцену, был прозрачным и подчеркивал ее пышные формы. Она надела сверху виниловый плащ, длинные белые волосы заплела в несколько хвостов, сделала насыщенный макияж глаз и губ, надела серьги-кольца и сделала маникюр.

Кристина Агилера / © Getty Images
Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Также Кристину сфотографировали папарацци в Трайбеке накануне концерта. Звезда тоже была в длинном виниловом плаще, боди и черных широких брюках.

Кристина Агилера / © Getty Images
Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Днем ранее, когда артистка ездила на репетицию концерта, ее запечатлели в брюках хаки и с красными губами. Что на сцене, что в реальной жизни Кристина Агилера любит носить яркий макияж.

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Дата публикации
Просмотры
982
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