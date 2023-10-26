В прозрачном боди со стразами: британская модель продемонстрировала сексуальный образ

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram снимки своего нового откровенного аутфита.

Красавица соблазнительно позировала на диване в черном прозрачном боди со стразами и открытыми плечами от бренда Fashion Nova.

Арабелла Чи/Instagram

Чи распустила волосы и сделала макияж в нюдовых оттенках. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги, а на руках – кольца. Молочный маникюр завершил ее лук.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла похвасталась подтянутой и сексуальной фигурой. Она выглядела очень обольстительно и не осталась без внимания своих фолловеров.

Напомним, ранее Арабелла Чи в черном белье и гартерах собралась на свидание.

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