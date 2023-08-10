Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В прозрачном бюстгальтере и розовом мини-платье с кружевом: Настя Каменских прогулялась по Одессе

В прозрачном бюстгальтере и розовом мини-платье с кружевом: Настя Каменских прогулялась по Одессе

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1797
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В прозрачном бюстгальтере и розовом мини-платье с кружевом: Настя Каменских прогулялась по Одессе

Настя Каменских / Фото: Instagram Насти Каменских

Певица в игривом луке пригласила одесситов на благотворительный концерт.

Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографии из Одессы. Певица приехала туда, чтобы выступить с благотворительным концертом.

Настя позировала на фоне городской архитектуры в игривом образе. На ней было розовое короткое платье на тонких бретельках и с белым кружевом. Из-под платья выглядывал черный прозрачный бюстгальтер.

Настя Каменских / © Instagram Насти Каменских
Настя Каменских / Фото: Instagram Насти Каменских

Аутфит Каменских дополнила черной обувью и черной сумкой через плечо.

Настя Каменских / © Instagram Насти Каменских
Настя Каменских / Фото: Instagram Насти Каменских

"Привет, Одесса! Каждый раз, когда здесь оказываюсь, ты поражаешь своей красотой и неустанной энергией: от свежего морского бриза на Ланжероне до лучей солнца, пробивающихся сквозь дома на Дерибасовской. Ты яркая, творческая, увлекательная! Потому и концерты здесь всегда наполнены особыми моментами.

И уже завтра я с нетерпением жду встречи с вами в 19:00 в @ibiza_beach_club, прибыль от мероприятия организаторы перечислят медицинскому заведению города Одессы на протезирование и адресную помощь раненым военным", — написала артистка.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1797
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация