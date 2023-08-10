В прозрачном бюстгальтере и розовом мини-платье с кружевом: Настя Каменских прогулялась по Одессе

Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографии из Одессы. Певица приехала туда, чтобы выступить с благотворительным концертом.

Настя позировала на фоне городской архитектуры в игривом образе. На ней было розовое короткое платье на тонких бретельках и с белым кружевом. Из-под платья выглядывал черный прозрачный бюстгальтер.

Настя Каменских / Фото: Instagram Насти Каменских

Аутфит Каменских дополнила черной обувью и черной сумкой через плечо.

Настя Каменских / Фото: Instagram Насти Каменских

"Привет, Одесса! Каждый раз, когда здесь оказываюсь, ты поражаешь своей красотой и неустанной энергией: от свежего морского бриза на Ланжероне до лучей солнца, пробивающихся сквозь дома на Дерибасовской. Ты яркая, творческая, увлекательная! Потому и концерты здесь всегда наполнены особыми моментами.

И уже завтра я с нетерпением жду встречи с вами в 19:00 в @ibiza_beach_club, прибыль от мероприятия организаторы перечислят медицинскому заведению города Одессы на протезирование и адресную помощь раненым военным", — написала артистка.

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