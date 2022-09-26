В прозрачном бюстгальтере от Gucci: немецкий блогер сверкнула сосками на Неделе моды в Милане

Немецкий блогер и модель Леони Ханне привлекла внимание своим провокационным луком на Миланской неделе моды. Девушка посетила фэшн-шоу бренда Gucci.

Леони была одета в длинную бежевую шубу с красными лакированными рукавами. Под ней на Анне была черная кожаная юбка и черный прозрачный бюстгальтер с логотипом Gucci, сквозь который просвечивали ее соски.

Леони Анне / Фото: Getty Images

Образ блогер дополнила черными носками в сетку, лакированными черными туфлями и коричневой сумкой с бамбуковой ручкой от Gucci.

Леони Анне / Фото: Getty Images

Волосы она собрала в низкий пучок, уши украсила элегантными серьгами с камнями, а на лицо надела массивные очки.

Напомним, во время показа Tory Burch, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке, Эмили Ратажковски блеснула обнаженной грудью в прозрачном черном свитере, под которым был прозрачный кружевной бюстгальтер.

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