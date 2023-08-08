В прозрачном бюстгальтере: участница "Холостяка-12" похвасталась пышным и сексуальным декольте

Виктория Варлей предстала перед фолловерами в пикантном наряде.
Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – опубликовала в Instagram новые селфи.
На них Вика предстала в черном прозрачном бюстгальтере, который выглядывал из белого бельевого топа или платья. Ее декольте выглядело сексуально и соблазнительно. Шею Варлей украсила широкой цепочкой с камнями и подвесками.
Виктория собрала волосы в пучок и сделала нежный мейк. На одном фото актриса позировала в очках, а на другом – без, и спросила у фолловеров, как ей больше идет?
Напомним, победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая показала, как позировать на отдыхе, чтобы получились красивые снимки.
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