В прозрачном бюстгальтере: участница "Холостяка-12" похвасталась пышным и сексуальным декольте

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – опубликовала в Instagram новые селфи.

На них Вика предстала в черном прозрачном бюстгальтере, который выглядывал из белого бельевого топа или платья. Ее декольте выглядело сексуально и соблазнительно. Шею Варлей украсила широкой цепочкой с камнями и подвесками.

Виктория Варлей/Instagram

Виктория собрала волосы в пучок и сделала нежный мейк. На одном фото актриса позировала в очках, а на другом – без, и спросила у фолловеров, как ей больше идет?

Виктория Варлей/Instagram

Напомним, победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая показала, как позировать на отдыхе, чтобы получились красивые снимки.

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