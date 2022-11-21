В прозрачном черном костюме: Хайди Клум показала свой конфуз со штанами на мероприятии

Супермодель 90-х Хайди Клум и по совместительству известная телеведущая стала гостьей шоу Farewell Yellow Brick Road, которое проводилось на бейсбольном стадионе "Доджер" Лос-Анджелесе. Это был концерт британского певца Элтона Джона, организованный для его прощального тура.

Для мероприятия Хайди выбрала прозрачный черный кружевной брючный костюм от бренда Moschino из коллекции осень-зима 2022.

Лук она дополнила ярким макияжем и шелковым топом в бельевом стиле и с глубоким декольте.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

А вот судя по соцсетям модели, брюки костюма оказались для нее малы, поэтому перед мероприятием она попросила друга-дизайнера Янника Дзамбони пришить ей петельку, чтобы она все же могла надеть костюм на мероприятие.

Также Клум опубликовала ролик с мужем. Они вместе наслаждались на концерте песней Элтона Джона.

Напомним, Элтон Джон официально сообщил о завершении гастрольной деятельности летом этого года и после своего грандиозного тура, в рамках которого должно состояться 300 концертом по всему миру, он будет просто заниматься музыкой. Свое решение артист объяснил просто: "Я устал". Также он признался, что дошел до финальной черты в своем творчестве.

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