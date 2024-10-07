В прозрачном черном костюме: Зои Салдана появилась в провокационном наряде на кинофестивале

Наряд актрисы был очень эффектным, и она в нем выглядела потрясающе.

Звезда "Аватара" и "Стражей галактики" - 46-летняя Зои Салдана - появилась в провокационном образе от Dior на фестивале Mill Valley Film Festival.

На Зои был черный костюм из прозрачного крупного кружева, который включал топ с длинными рукавами и юбку длины миди.

Надела наряд актриса с высокими черными трусами-шортами и туфлями на высоких каблуках. Ее талию украшал ремень с пряжкой, а шею - чокер с медальоном. Волосы актриса украсила черным ободком.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Кинофестиваль она посетила, поскольку в его рамках состоялся показ фильма "Эмилия Перес", где Салдана сыграла одну из главных ролей. Ранее презентация этого фильма проводилась в Нью-Йорке на 62-м Международном кинофестивале. Зои тогда вышла к фотографам в красном платье от Ferragamo.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

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