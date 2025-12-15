В прозрачном черном платье: Аманда Сейфрид пришла на премьеру фильма и привлекла внимание образом

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид посетила премьеру фильма «Завещание Энн Ли» в Лос-Анджелесе. На красной дорожке звезда продемонстрировала элегантность и минимализм в черном платье от легендарного бренда Giorgio Armani.

Длинное платье Аманды было выполнено из полупрозрачной ткани в тонкую асимметричную полоску. Рукава платья были длинные, горловина, как у водолазки, а вот юбка выполнена в фасоне «русалка», поскольку была расклешена на подоле. Аманда сделала яркий макияж с красной помадой на губах, волосы уложила на одну сторону, а также надела туфли от Aquazzura и драгоценности от Tiffany & Co.

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Однако не только этот фильм Аманда Сейфрид представила, поскольку также с ее участием скоро выйдет фильм «Служанка», который является экранизацией одноименного романа американского автора триллеров Фриды Мак-Фадден. Премьера картины состоялась в Нью-Йорке и на красную дорожку Аманда вышла с Сидни Суини, которая тоже сыграла с ней в фильме. В украинском прокате фильм — с 1 января.

