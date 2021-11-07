В прозрачном черном платье с цветком: роковая Эль Фэннинг впечатлила нарядом на дорожке

В прозрачном черном платье с цветком: роковая Эль Фэннинг впечатлила нарядом на дорожке

Звезда "Малефисенты" надела очень необычное и оригинальное платье.

23-летняя актриса Эль Фэннинг стала одной из гостей гала-концерт LACMA Art + Film Gala, который проходил 6 ноября в Лос-Анджелесе. На мероприятии знаменитость появилась в роскошном черном платье от бренда Gucci.

Наряд был полностью прозрачным, выполнено из легкого шифона, имел длинный шлейф и рукава. Шею наряда украшал огромный цветок с бисера и пайеток.

Эль Фэннинг / Associated Press

Дополнила Эль свой эффектный наряд босоножками на платформе, высокой прической и насыщенным макияжем со стрелками на глазах и винной помадой на губах.

Эль Фэннинг / Associated Press

Мероприятие, которое посетила девушка, посвящено влиятельным американским художникам Эми Шеральд и Кехинде Уайли, а также режиссеру Стивену Спилбергу. Попечители мероприятия Ева Чоу и актер Леонардо Ди Каприо были сопредседателями мероприятия десятый год подряд.

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