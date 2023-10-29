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В прозрачном халате с кружевом и без бюстгальтера: Деми Роуз похвасталась пышной грудью

В прозрачном халате с кружевом и без бюстгальтера: Деми Роуз похвасталась пышной грудью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
505
Время на прочтение
1 мин
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В прозрачном халате с кружевом и без бюстгальтера: Деми Роуз похвасталась пышной грудью

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

28-летняя британская модель поделилась с фолловерами горячим контентом.

Деми Роуз продолжает соблазнять подписчиков своими откровенными снимками. В этот раз модель устроила фотосессию в светлом прозрачном халате с кружевом, который она закрепила на талии. Локацией она выбрала природу – зеркало у дерева.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Под халатом на звезде были только розовые стринги. Деми слегка прикрыла обнаженную грудь и демонстрировала свое пышное декольте на камеру.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Аутфит Роуз дополнила париком светло-каштанового цвета, нежным макияжем, серьгами-гвоздями и ожерельем с цветком.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Деми Роуз в прозрачном бодеи продемонстрировала сексуальное тело.

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Дата публикации
Просмотры
505
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