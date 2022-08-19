В прозрачном халате с перьями: 155-килограммовая Тесс Холлидей продемонстрировала обольстительный образ

37-летняя модель plus-size – женщина без комплексов. Она продолжает сниматься в фотосессиях в провокационных образах.

Модель plus-size Тесс Холлидей порадовала фанатов пикантными снимками в Instagram. Она устроила горячую фотосессию на кровати.

Тесс предстала перед камерой в соблазнительном аутфите. На ней был голубой прозрачный халат с перьями, под который она надела нюдовое белье. В этом образе модель сверкнула татуировками на теле.

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Холлидей дополнила лук укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глазах.

Напомним, что Тесс поддержала украинцев и призвала финансово помочь нашей стране.

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