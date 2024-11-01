В прозрачном кэтсьюте и без белья: Винни Харлоу в откровенном образе появилась на вечеринке

Винни Харлоу посетила хэллоуинскую вечеринку Lavo Halloween в Беверли-Хиллз. Для своего появления она выбрала откровенный аутфит.

Модель надела "голый" кэтсьют в сетку, под которым не было белья. На интимных местах у нее были щедрые россыпи страз.

Винни Харлоу / Фото: Getty Images

Интересная также была зона декольте со стразами и жгутами из ткани.

Лук Харлоу дополнила белой длинной шубой из искусственного меха, туфлями цвета металлик со стразами и серебряным клатчем со стразами.

Модель надела черный короткий парик в стиле 30-х и сделала макияж с длинными и пышными накладными ресницами.

Напомним, Винни Харлоу любит носить прозрачные наряды. На вечеринку по случаю своего дня рождения она выбрала прозрачный голубой костюм, состоявший из кроп-топа и блестящих брюк.

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