В прозрачном кэтсьюте и с проволоками на голове: звезда Marvel Люпита Нионго на вечеринке в Милане

41-летняя актриса в обольстительном образе появилась на ивенте от Dolce & Gabbana.

Звезда фильма от Marvel "Черная пантера" Люпита Нионго посетила вечеринку в Милане по случаю 40-летия Модного дома Dolce & Gabbana и запуска выставки работ основателей бренда – модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана под названием "От сердца к рукам: Dolce & Gabbana".

Для такого события актриса выбрала прозрачный черный кэтсьют, сверху которого надела кроп-топ на бретельках и мини-юбку со стразами. Люпита продемонстрировала свою стройную фигуру.

Люпита Нионго / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила черными туфлями на высоких шпильках и высокой прической, украшенной ободком в виде черных проводов. Нионго сделала черный глянцевый маникюр, макияж смоки-айс, надела на лицо стильные очки и завершила образ бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Напомним, на Берлинском кинофестивале Люпита Нионго появилась в роскошном белом платье от бренда Gucci и украшениях De Beers.

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