В прозрачном кэтсьюте с бахромой: американская певица продемонстрировала сексуальную фигуру на концерте

Хлоя Бейли появилась на сцене в прозрачном наряде и без бюстгальтера.
В преддверии церемонии "Грэмми-2023" Black Music Collective организовал в Лос-Анджелесе концерт, на котором отметили лучших темнокожих исполнителей.
В этот вечер выступила певица Хлоя Бейли, более известная по сценическому псевдониму Chlöe.
На сцене красавица появилась в черном прозрачном кэтсьюте с бахромой, под который она надела высокие черные трусы. На соски звезда наклеила нюдовые наклейки. Талию Бэйли подчеркнула широким черным кожаным поясом с большой пряжкой.
Кэтсьют идеально подчеркнул сексуальную фигуру певицы.
Лук она дополнила босоножками на высокой платформе и каблуке, высоким пучком с выпущенными спереди кудрями и макияжем с блестящими коричневыми тенями. Длинный золотой маникюр завершил образ Бэйли.
Напомним, Хлоя вместе со своей сестрой — звездой "Русалочки" Холли Бейли, с которой у них музыкальный дуэт Chloe x Halle — посетили гала-вечер WACO Theatre Centers Wearable Art Gala. Там Хлоя предстала в пышном розовом платье от Aje с высоким разрезом.
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