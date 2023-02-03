В прозрачном кэтсьюте с бахромой: американская певица продемонстрировала сексуальную фигуру на концерте

Хлоя Бейли появилась на сцене в прозрачном наряде и без бюстгальтера.

В преддверии церемонии "Грэмми-2023" Black Music Collective организовал в Лос-Анджелесе концерт, на котором отметили лучших темнокожих исполнителей.

В этот вечер выступила певица Хлоя Бейли, более известная по сценическому псевдониму Chlöe.

Хлоя Бейли / Фото: Associated Press

На сцене красавица появилась в черном прозрачном кэтсьюте с бахромой, под который она надела высокие черные трусы. На соски звезда наклеила нюдовые наклейки. Талию Бэйли подчеркнула широким черным кожаным поясом с большой пряжкой.

Хлоя Бейли / Фото: Associated Press

Кэтсьют идеально подчеркнул сексуальную фигуру певицы.

Лук она дополнила босоножками на высокой платформе и каблуке, высоким пучком с выпущенными спереди кудрями и макияжем с блестящими коричневыми тенями. Длинный золотой маникюр завершил образ Бэйли.

Хлоя Бейли / Фото: Associated Press

Напомним, Хлоя вместе со своей сестрой — звездой "Русалочки" Холли Бейли, с которой у них музыкальный дуэт Chloe x Halle — посетили гала-вечер WACO Theatre Centers Wearable Art Gala. Там Хлоя предстала в пышном розовом платье от Aje с высоким разрезом.

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