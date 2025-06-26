ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1402
Время на прочтение
1 мин

В прозрачном кэтсьюте-сетке: Шарлиз Терон произвела фурор эффектным нарядом

49-летняя актриса вернулась в своей культовой роли и решила презентовать фильм так, что все говорили только о ней.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон и ее стилист Лесли Фремар опять постарались во время выбора наряда для премьеры. Когда актриса вышла к фотографам, то произвела фурор, поскольку выглядела сногсшибательно и эффектно.

Актриса носила лук черного цвета от бренда Givenchy из коллекции осень-зима 2025. Наряд включал обтягивающий кэтсьют полностью сделанный из сетки, который дополнила жакетом и черным плотным нижним бельем — бюстгальтером и трусами с высокой посадкой.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Шарлиз Терон / © Associated Press

Также Шарлиз дополнила наряд ботильонами с квадратным мысом, несколькими лаконичными украшениями с бриллиантами, а также лаконичной прической.

В этом наряде актриса посетила премьеру фильма «Старая гвардия 2» в Лос-Анджелесе, в котором сыграла с Умой Турман и Кики Лейн, которые тоже посетили это мероприятие. Турман блистала перед фотографами в длинном вечернем ансамбле с вышивкой, а Кики носила платье со шлейфом.

Шарлиз Терон, Ума Турман, Кики Лейн / © Associated Press

Шарлиз Терон, Ума Турман, Кики Лейн / © Associated Press

Во время промо-кампании к фильму Шарлиз посетила несколько интервью, поэтому ее фотографировали папарацци. В Нью-Йорке актриса продемонстрировала, например, два стильных лука.

