В прозрачном кэтсьюте-сетке: Шарлиз Терон произвела фурор эффектным нарядом

Шарлиз Терон / © Associated Press

Реклама

Шарлиз Терон и ее стилист Лесли Фремар опять постарались во время выбора наряда для премьеры. Когда актриса вышла к фотографам, то произвела фурор, поскольку выглядела сногсшибательно и эффектно.

Актриса носила лук черного цвета от бренда Givenchy из коллекции осень-зима 2025. Наряд включал обтягивающий кэтсьют полностью сделанный из сетки, который дополнила жакетом и черным плотным нижним бельем — бюстгальтером и трусами с высокой посадкой.

Шарлиз Терон / © Associated Press

Также Шарлиз дополнила наряд ботильонами с квадратным мысом, несколькими лаконичными украшениями с бриллиантами, а также лаконичной прической.

Реклама

В этом наряде актриса посетила премьеру фильма «Старая гвардия 2» в Лос-Анджелесе, в котором сыграла с Умой Турман и Кики Лейн, которые тоже посетили это мероприятие. Турман блистала перед фотографами в длинном вечернем ансамбле с вышивкой, а Кики носила платье со шлейфом.

Шарлиз Терон, Ума Турман, Кики Лейн / © Associated Press

Во время промо-кампании к фильму Шарлиз посетила несколько интервью, поэтому ее фотографировали папарацци. В Нью-Йорке актриса продемонстрировала, например, два стильных лука.