В прозрачном кэтсьюте со стразами: телеведущая похвасталась пышными формами на вечеринке

40-летняя Джессика Алвес любит носить обтягивающие прозрачные наряды, в которых хвастается своими прелестями.

Бразильско-британская телеведущая, участница реалити-шоу Celebrity Big Brother Джессика Алвес посетила вечеринку в Лондоне.

Там она предстала в откровенном аутфите. На Джессике был черный прозрачный кэтсьют, украшенный почти полностью россыпью страз, который подчеркнул ее пышные формы.

Лук она дополнила черными перчатками в сетку и лакированными туфлями с кристаллами Amina Muaddi.

Джессика Алвес / Фото: Getty Images

Алвес накрасила ногти красным лаком, распустила волосы, сделала насыщенный смоки-айс, наклеила пышные ресницы, подчеркнула скулы румяной и накрасила губы красной помадой. В ушах были элегантные бриллиантовые серьги.

Напомним, Джессика Алвес известна тем, что сделала более 100 пластических операций, чтобы изменить свою внешность. Во время своих перевоплощений ее часто называли куклой Кеном.

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