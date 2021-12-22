В прозрачном комбинезоне и без белья: немецкая модель сверкнула пышной грудью на ивенте в Берлине

В прозрачном комбинезоне и без белья: немецкая модель сверкнула пышной грудью на ивенте в Берлине

Микаэла Шефер обожает эпатировать публику своими провокационными луками.

Немецкая модель, актриса, телеведущая, ди-джей и певица - Микаэла Шефер – знает, как привлечь к себе внимание на светских мероприятиях.

Женщина не стесняется носить откровенные наряды и акцентировать внимание на своих прелестях.

На одном из ивентов в Берлине Микаэла появилась в прозрачном красном комбинезоне из люрекса, под который, естественно, она не надела бюстгальтер.

Микаэла Шефер / Getty Images

Наряд имел откровенный вырез, который добавил ее аутфиту еще большей провокационности. Красотка сверкала на камеру своим пышным бюстом. Благо, на ней были черные стринги.

Талию она подчеркнула широким кожаным поясом, который был похож на часть какого-то бдсм-образа, как и ее чокер на шее в виде ошейника.

Лук Шефер дополнила черными остроносыми туфлями и черной сумкой на цепочке. Гладкий пучок и макияж с акцентом на пышных ресницах завершил образ Микаэлы.

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