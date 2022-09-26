В прозрачном комбинезоне с декольте: Lizzo в провокационном образе выступила во Флориде

34-летняя американская рэп-исполнительница не имеет комплексов, поэтому она смело носит обтягивающие наряды, подчеркивающие ее формы.

Эпатажная Lizzo выступила с концертом на FLA Live Arena в Санрайге, Флорида. Он состоялся в рамках тура артистки The Special Tour в поддержку четвертого студийного альбома Special (2022).

На сцене пышнотелая рэп-исполнительница появилась в обтягивающем бежево-синем комбинезоне со стразами. Наряд имел пикантное декольте.

Lizzo / Фото: Getty Images

Лук Lizzo дополнила синими сапогами на грубой подошве. Волосы она накрутила, сделала насыщенный макияж с синими тенями и завершила провокационный аутфит длинным острым маникюром.

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