В прозрачном комбинезоне с конем: сексуальная Бейонсе в эффектном образе выступила на концерте

41-летняя поп-звезда имеет прекрасную физическую форму.
Бейонсе в рамках своего тура Renaissance World Tour выступила с концертом в Миннеаполисе. В Instagram поп-дива продемонстрировала свой сценический образ, в котором она выглядела просто непревзойденно.
Артистка предстала на сцене в черном прозрачном комбинезоне в пятнышки, одна сторона которого была расшита паетками цвета металлик в виде лошади (отсылка на обложку ее альбома Renaissance).
Наряд идеально подчеркнул сексуальную и подтянутую фигуру Бейонсе.
Аутфит она дополнила черными босоножками на шпильках, идеально ровной укладкой, макияжем с черными стрелками и помадой шоколадного оттенка.
Певица завершила лук бриллиантовыми серьгами, кольцами, французским маникюром и красным педикюром.
Напомним, Бейонсе похвасталась сексуальными формами в обтягивающем золотистом прозрачном платье от Dolce & Gabbana, усыпанном кристаллами Swarovski.
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