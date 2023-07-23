Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В прозрачном комбинезоне с конем: сексуальная Бейонсе в эффектном образе выступила на концерте

В прозрачном комбинезоне с конем: сексуальная Бейонсе в эффектном образе выступила на концерте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
3673
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В прозрачном комбинезоне с конем: сексуальная Бейонсе в эффектном образе выступила на концерте

Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

41-летняя поп-звезда имеет прекрасную физическую форму.

Бейонсе в рамках своего тура Renaissance World Tour выступила с концертом в Миннеаполисе. В Instagram поп-дива продемонстрировала свой сценический образ, в котором она выглядела просто непревзойденно.

Бейонсе / © Instagram Бейонсе
Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Артистка предстала на сцене в черном прозрачном комбинезоне в пятнышки, одна сторона которого была расшита паетками цвета металлик в виде лошади (отсылка на обложку ее альбома Renaissance).

Бейонсе / © Instagram Бейонсе
Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Наряд идеально подчеркнул сексуальную и подтянутую фигуру Бейонсе.

Аутфит она дополнила черными босоножками на шпильках, идеально ровной укладкой, макияжем с черными стрелками и помадой шоколадного оттенка.

Бейонсе / © Instagram Бейонсе
Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Певица завершила лук бриллиантовыми серьгами, кольцами, французским маникюром и красным педикюром.

Бейонсе / © Instagram Бейонсе
Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

Напомним, Бейонсе похвасталась сексуальными формами в обтягивающем золотистом прозрачном платье от Dolce & Gabbana, усыпанном кристаллами Swarovski.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3673
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация