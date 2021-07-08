В прозрачном комбинезоне с открытой спиной: эффектный образ Изабель Гулар в Каннах

Сегодня на красной дорожке Канн блистали сразу несколько популярных моделей.
Сегодня на кинофестивале проходит премьера фильма "Стиллуотер". Режиссер ленты Том Маккарти, а главную роль исполняет Мэтт Деймон.
На премьеру пришли звезды, модели и светские львицы. Один из самых эффектных образов на красной дорожке продемонстрировала 36-летняя бразильская топ-модель Изабель Гулар.
Красавица вышла на красную дорожку в полупрозрачном комбинезоне, расшитом бисером и украшенном перьями ниже колена. Вид сзади был не менее эффектным, чем вид спереди.
Наряд Изабель дополнила бриллиантовыми серьгами и браслетом.
Ее коллега норвежская модель Фрида Аасен продемонстрировала сегодня не менее эффектный лук. Она надела золотое платье и серьги с изумрудами.
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