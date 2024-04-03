В прозрачном корсете и изумрудном мини-платье: актер театра на премьере бродвейского мюзикла

Марк Митрано выбрал для своего появления яркий аутфит.

Американский актер театра Марк Митрано, который считаюет себя небинарной персоной, появился на премьере бродвейского мюзикла "Кто такой Томми" в эффектном образе. Мероприятие прошло в Нидерландском театре в Нью-Йорке.

Марк был одет в изумрудную мини-юбку с двумя цепочками и прозрачный корсет с изумрудными акцентами, усыпанный стразами.

Марк Митрано / Фото: Associated Press

Аутфит Митрано дополнил черными оперными перчатками и кожаными высокими сапогами на грубой подошве и каблуках. В руках актер держал черный клатч на цепочке. В ушах у Марка были разные серебряные серьги.

Марк Митрано / Фото: Associated Press

Напомним, актер Билли Портер посетил премьеру теле-шоу "Кэрол Бернетт: 90 лет смеха и любви" в стильном белом костюме с фиолетовыми тенями и жемчужным ожерельем.

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