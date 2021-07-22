В прозрачном корсете и кожаной юбке: победительница "Холостяка-11" рассказала, как ухаживает за своей кожей

В прозрачном корсете и кожаной юбке: победительница "Холостяка-11" рассказала, как ухаживает за своей кожей

Анна Богдан поделилась секретом ухода за кожей лица.

Победительница шоу "Холостяк-11" и возлюбленная главного героя проекта Михаила Заливако - Анна Богдан – порадовала фолловеров новым снимком из роскошной фотосессии, где она предстала в образе женщины-вамп. Анна позировала перед фотокамерами в черном прозрачном корсете с сексуальным декольте и кожаной юбке с разрезом.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Аутфит она дополнила укладкой с мокрым эффектом и насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде.

Кроме того, в посте Богдан поделилась секретом ухода за кожей лица. Девушка призналась, что проблем с кожей лица у нее нет из-за генетики и правильного ухода.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Аня заботится о своей коже с помощью:

"1. Тоник 2. Сыворотка 3. Дневной/ночной крем 4. Обязательно (!!!) перед макияжем увлажняйте лицо и старайтесь наносить базу. 5. Раз в неделю я делаю масочки. 6. Посещаю косметолога и делаю чистку лица. 7. Мастхев который я для себя открыла - массаж лица специальным кварцевым роликом. Очень круто лифтингует кожу".

А другая участница шоу "Холостяк-11" Джессика Чеги рассказала, что ей помогает держать себя в форме.

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