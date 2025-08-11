- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
369
2 мин
В прозрачном корсете и леопардовой юбке: Илона Гвоздева в эффектном образе отпраздновала день рождения
Хореограф превратила личный праздник в масштабный благотворительный проект.
Недавно у Илоны Гвоздевой был день рождения и по этому случаю она провела UWU Birthday Charity Event - событие, которое объединило вдохновенных женщин, художниц, бизнес-леди и благотворителей. Мероприятие состоялось в атмосферном ресторане FENIX в Киеве.
Ивент имел благотворительную цель - собирали средства на школьные принадлежности для детей, которые потеряли родителей из-за войны, но остались в семейном кругу благодаря своим бабушкам и дедушкам и неравнодушным людям. Поддержку инициативе оказал благотворительный фонд "Зростай в Родині" под руководством директора Евгения Осипчука.
"Моя миссия - не просто жить, а творить, вдохновлять и вести за собой невероятных женщин", - сказала со сцены Илона Гвоздева.
Поздравить хореографа пришли ее звездные друзья: Анна Саливанчук выступила с отрывками спектаклей, а артисты Андрей Кравченко, Елена Гребенюк, Mila Nitich, Masha Danilova, дуэт Анна Мария, DJ STARKOV выступили с музыкальными подарками. С мотивационными речами выступили ментор и автор бизнес-бестселлеров Ольга Ермилова, энергопрактик Тамара Жукова, международный технолог по красоте Алина Пульвас.
В завершение мероприятия Илона Гвоздева провела энергичный танцевальный мастер-класс, к которому присоединились все гости.
Именинница продемонстрировала на празднике красивый эффектный образ. На ней был соблазнительный прозрачный корсет черного цвета и юбка макси с леопардовым принтом. На танцовщице также был черный бархатный халат, который она потом сняла, и черные босоножки на шпильках.
Илона дополнила аутфит элегантной прической с выпущенными спереди прядями, макияжем с акцентом на глазах и красивыми украшениями.
По словам хореографа, ивент стал не только праздником женской энергии и красоты, но и напоминанием, что даже в самые сложные времена можно объединиться ради добра, поддержки и будущего наших детей. На мероприятии собрали более 30 тысяч гривен на благотворительность.