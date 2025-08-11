В прозрачном корсете и леопардовой юбке: Илона Гвоздева в эффектном образе отпраздновала день рождения

Илона Гвоздева

Недавно у Илоны Гвоздевой был день рождения и по этому случаю она провела UWU Birthday Charity Event - событие, которое объединило вдохновенных женщин, художниц, бизнес-леди и благотворителей. Мероприятие состоялось в атмосферном ресторане FENIX в Киеве.

Илона Гвоздева с мамой Ниной

Ивент имел благотворительную цель - собирали средства на школьные принадлежности для детей, которые потеряли родителей из-за войны, но остались в семейном кругу благодаря своим бабушкам и дедушкам и неравнодушным людям. Поддержку инициативе оказал благотворительный фонд "Зростай в Родині" под руководством директора Евгения Осипчука.

Евгений Осипчук и Илона Гвоздева

"Моя миссия - не просто жить, а творить, вдохновлять и вести за собой невероятных женщин", - сказала со сцены Илона Гвоздева.

Поздравить хореографа пришли ее звездные друзья: Анна Саливанчук выступила с отрывками спектаклей, а артисты Андрей Кравченко, Елена Гребенюк, Mila Nitich, Masha Danilova, дуэт Анна Мария, DJ STARKOV выступили с музыкальными подарками. С мотивационными речами выступили ментор и автор бизнес-бестселлеров Ольга Ермилова, энергопрактик Тамара Жукова, международный технолог по красоте Алина Пульвас.

Анна Саливанчук

Андрей Кравченко

Илона Гвоздева и Mila Nitich

Дуэт Анна Мария

Masha Danilova

Тамара Жукова

Ольга Ермилова

В завершение мероприятия Илона Гвоздева провела энергичный танцевальный мастер-класс, к которому присоединились все гости.

Илона Гвоздева проводит мастер-класс

Илона Гвоздева проводит мастер-класс

Именинница продемонстрировала на празднике красивый эффектный образ. На ней был соблазнительный прозрачный корсет черного цвета и юбка макси с леопардовым принтом. На танцовщице также был черный бархатный халат, который она потом сняла, и черные босоножки на шпильках.

Илона Гвоздева

Илона дополнила аутфит элегантной прической с выпущенными спереди прядями, макияжем с акцентом на глазах и красивыми украшениями.

Илона Гвоздева

По словам хореографа, ивент стал не только праздником женской энергии и красоты, но и напоминанием, что даже в самые сложные времена можно объединиться ради добра, поддержки и будущего наших детей. На мероприятии собрали более 30 тысяч гривен на благотворительность.

Илона Гвоздева с гостями

Елена Гребенюк, Андрей Кравченко и Марина Боржемская

Яна Винниченко и Илона Гвоздева

Алина Пульвас, Илона Гвоздева и Андрей Кравченкко

Марина Гайович, Лала Цукерман, Анна Саливанчук, Алина Онопа, Анна Луценко

Илона Гвоздева с гостями

Дуэт Анна Мария

Илона Гвоздева и Ольга Федорущенко

Ольга Женевская, Анна Саливанчук и Алина Доротюк

Иванна Слабошпицкая и Елена Гребенюк

Екатерина Петренко, Анна Луценко, Ольга Женевская