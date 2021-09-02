В прозрачном корсете и серьгах Cartier: великолепная Моника Беллуччи в Венеции

В прозрачном корсете и серьгах Cartier: великолепная Моника Беллуччи в Венеции

56-летняя актриса посетила модный показ в образе total black.

Непревзойденная Моника Беллуччи опубликовала в своем Instagram фото из Венеции. Несколько дней назад актриса посетила там фэшн-показ новой кутюрной коллекции Dolce & Gabbana – Alta Moda, который прошел на площади Сан-Марко.

"В Венеции на Alta Moda Dolce & Gabbana", - подписала фото актриса.

Моника продемонстрировала образ total black. На ней был прозрачный корсет, элегантный жакет с золотыми пуговицами и брюки.

Аутфит звезда дополнила черными очками и сумочкой. Волосы Беллуччи распустила и украсила уши длинными серьгами от Cartier. Выглядела она превосходно.

К слову, 16-летняя дочь Моники - Дева, приняла участие в показе Dolce & Gabbana. Она продефилировала по подиуму в красивом платье с пышной юбкой цвета фуксии, которое было украшено крупными цветами.

Дева Кассель / Getty Images

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